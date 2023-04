Percheziții aproape în toată țara într-un dosar de contrabandă cu arme O persoana este banuita ca a importat arme prin serviciile de curierat. Marți, polițiștii fac 100 de percheziții in 35 de județe. Marți, polițiștii din cadrul structurilor de arme, explozivi și substanțe periculoase, sprijiniți de alte structuri cu atribuții pe linia poliției judiciare, sub coordonarea Direcției Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase – IGPR, pun in […] Articolul Percheziții aproape in toata țara intr-un dosar de contrabanda cu arme a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

