Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Postului de Poliție Manaștiur s-au sesizat din oficiu, la inceputul lunii septembrie, cu privire la savarșirea infracțiunilor de „furt”, „executarea sau folosirea de echipamente clandestine in scopul racordarii directe la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de masurare,” de catre un…

- Politistii ieseni cauta un barbat de 42 de ani care in ziua de 18 octombrie 2022 a plecat la domiciu si nu a mai revenit la acasa. In seara zilei de 20 octombrie a.c., politistii Postului de politie Valea Lupului au fost sesizati cu privire la faptul ca Maxim Dan Cristian, de 42 de ani, din comuna…

- Un barbat din Australia a divorțat de soția sa, dupa ce au avut un conflict din cauza facturilor mari la energie. Femeia il astepta acasa cu lumina aprinsa, iar asta il infuria pe australian.

- Accident grav, noaptea trecuta, pe autostrada A1, in apropiere de localitatea Faget din Timis. O autoutilitara care stationa pe banda de urgenta a fost lovita in plin de un TIR. Conducatorul autoutilitarei, un barbat de 54 de ani, coborase din vehicul pentru a strange o prelata. A fost strivit in momentul…

- Durere nemarginita pentru o familie din Hunedoara. Noaptea trecuta, pe autostrada A1, in apropiere de localitatea Faget din Timis, o autoutilitara care stationa pe banda de urgenta a fost lovita in plin de un TIR. Conducatorul autoutilitarei, un barbat de 54 de ani, coborase din vehicul pentru a strange…

- La data de 18 august 2022, polițiștii orașului Faget au fost sesizați cu privire la faptul ca o minora, de 15 ani, din Lugoj ar fi fost violata de doi tineri, in noaptea de 7 spre 8 august 2022, in orașul Faget. In urma investigațiilor efectuate, s-a constatat ca este vorba de un tanar, de 24 de ani,…

- Ofițerii SPIA, sub conducerea Procuraturii Anticorupție, au efectuat percheziții la domiciliul, in biroul și automobilul unui șef de schimb din cadrul sectorului poliției de frontiera „Vulcanești” al IGPF.

- Perchezitii in Timis, intr-un caz de taiere ilegala de arbori, furt si tainuire. La data de 8 august 2022, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Belinț, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Faget