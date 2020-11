Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul de manele argeșean Dani Mocanu, 28 de ani, a intrat in vizorul oamenilor legii, dupa ce a filmat un videoclip in care apare cu un leu care pare chinuit și ranit. Politisti din cadrul IPJ Arges, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, au demarat miercuri dimineața trei…

- Politistii argeseni, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, efectueaza, miercuri dimineata, trei perchezitii - doua in Stefanesti, judetul Arges, si una in judetul Ilfov, la cantaretul Dani Mocanu, in legatura cu filmarea videoclipului in care manelistul apare alaturi de un leu.

- Locuința manelistului Dani Mocanu a fost percheziționata, miercuri dimineața, de catre polițiștii de la IPJ Argeș. Descinderile au avut loc dupa ce cantarețul a aparut intr-un videoclip cu un leu. Politistii din Arges au efectuat, miercuri, trei perchezitii – doua in Stefanesti, judetul Arges, si una…

- Politisti din cadrul IPJ Arges, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, efectueaza, miercuri, trei perchezitii - doua in Stefanesti, judetul Arges, si una in judetul Ilfov, la cantaretul Dani Mocanu, in legatura cu filmarea videoclipului in care acesta apare alaturi de un leu,…

- In spatiul public a aparut un videoclip cu un cantaret de manele, Dani Mocanu, alaturi de un leu, care pare ranit. IPJ Argeș s-a autosesizat in acest caz și va efectua cercetari pentru rele tratamente și cruzimi impotriva animalelor. Potrivit IPJ Arges, in urma informatiilor aparute in spatiul public…

- Aproximativ o tona de tutun de contrabanda, utilaje, materiale de prelucrare și peste 10.000 de euro au descoperit polițiștii in urma unor percheziții desfașurate, luni, in București și alte patru județe. Un numar de 13 persoane au fost duse la audieri, anunța MEDIAFAX.Polițiștii Serviciului…

- Polițiști din Direcția Generala de Politie a Municipiului București- Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul București, pun in aplicare, joi, 13 mandate de percheziție in București și județele Ilfov, Ialomița și Constanța.Citește…

- Polițiști și procurori pun in aplicare, in dimineața zilei de joi, 16 mandate de percheziție domiciliara și 15 mandate de aducere, in municipiul București și in județele Ilfov și Teleorman, anunța Poliția Capitalei. Este vorba despre un dosar in care, potrivit unor surse apropiate anchetei, sunt cercetati…