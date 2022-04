Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Directiei de Prevenire si Combatere a Migratiei Ilegale si a Infractionalitatii Transfrontaliere DPCMIIT a Inspectoratului General al Politiei de Frontiera IGPF impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul si Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate…

- Politistii de frontiera din cadrul Directiei de Prevenire si Combatere a Migratiei Ilegale si a Infractionalitatii Transfrontaliere (DPCMIIT) a Inspectoratului General al Poliției de Frontiera (IGPF) impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul și Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate…

- La data de 22.03.2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciu Teritorial Iași impreuna cu lucratorii de poliție judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iași au pus in aplicare un numar de 10 mandate de percheziție…

- Aproape 2.000 de refugiati ucraineni au traversat astazi frontiera in Republica Moldova dupa inceperea operatiunii militare ruse in Ucraina, a informat ministrul de interne de la Chisinau, Anda Revenko, transmite EFE. ‘Pana acum am inregistrat circa 1.900 de cetateni ucraineni care au traversat frontiera…

- Ofițerii Direcției Generale Urmarire Penala și Inspectoratului Național de Investigații ale Inspectoratului General al Poliției, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale desfașoara percheziții la domiciliile și locurile de munca a trei angajați ai…

- Miercuri, 26 ianuarie 2022, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba Iulia, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Alba Iulia, au efectuat 5 de percheziții domiciliare, in județele Timiș și Arad, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și introducerea…

- Cinci persoane au fost reținute într-un dosar de contrabanda cu autoturisme furate din Uniunea Europeana. Printre acestea se numara și un angajat al Poliției de Frontiera. Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) de comun…

- Procurorii DIICOT și polițiștii de frontiera din Iași au destructurat o rețea de traficanți de țigari pe care au ținut-o sub supraveghere timp de un an. In urma perchezițiilor de sambata, anchetatorii au confiscat țigari de contrabanda, bani și mașini, scrie digi24.ro . Potrivit anchetatorilor, in perioada…