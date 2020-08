Percheziții ale poliției, la Alba Iulia. Trei bărbați au fost reținuți Polițiștii din Alba Iulia au reținut 3 barbați din municipiu care sunt banuiți de savarșirea a 5 fapte de furt și tentative de furt sesizate poliției, in ultima luna, de catre reprezentanții unor societați comerciale din municipiu. Au fost efectuate 3 percheziții, iar cei 3 barbați au fost reținuți. La data de 25 august 2020, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au desfașurat activitați procedurala pentru documentarea activații infracționale a 3 barbați, de 24, 26 și 35 de ani, din Alba Iulia, care sunt banuiți de savarșirea, in perioada 23 iulie –… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

