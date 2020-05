Stiri pe aceeasi tema

- Politistii argeseni au efectuat, in cursul zilei de vineri, o perchezitie la locuinta unui tanar care a incalcat restrictiile de circulatie si a instigat la nerespectarea lor."La primele ore ale diminetii, politistii au efectuat o perchezitie la locuinta unui tanar de 20 de ani, din Pitesti, care a…

- Politistii argeseni au efectuat, vineri, o perchezitie la locuinta unui tanar care a incalcat restrictiile de circulatie si a instigat la nerespectarea lor. "La primele ore ale diminetii, politistii au efectuat o perchezitie la locuinta unui tanar de 20 de ani, din Pitesti, care a postat in seara zilei…

- Polițiștii și jandarmii au aplicat amenzi de aproape 300.000 de lei, pe parcursul zilei de marți, 21 aprilie, pentru cei care nu respecta restricțiile de circulație prevazute de Ordonanța Militara nr. 3, in timpul starii de urgența cauzata de pandemia de coronavirus. Polițiștii din județul Timiș au…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dambovita, sub coordonarea Inspectoratului General al Politiei Romane, au continuat actiunile pentru verificarea respectarii masurilor impuse in perioada starii de urgenta.Astazi, politistii au fost prezenti pe raza localitatilor Contesti, Potlogi…

- Cinci persoane care trebuia sa stea izolate la domiciliu au fost depistate in locuinta unui tanar, acestea fiind internate intr-un centru de carantina institutionalizata si alegandu-se cu dosare penale, informeaza un comunicat de presa transmis marti de catre Institutia Prefectului Satu Mare."Politistii…

- 418 sancțiuni aplicate de autoritați, pentru nerespectarea prevederilor referitoare la restricțiile de circulație In contextul raspandirii la nivel național a infecției cu virusul “CORONAVIRUS SARS-CoV-2” autoritațile continua efectuarea de verificari in teren la adresele persoanelor aflate in evidența…

- Polițiștii din cadrul Secției 8 Poliției Rurala Lapușata au fost sesizați, ieri, prin apel direct, de catre o femeie de 65 de ani, din comuna Ladești, cu privire la faptul ca, fiul ei a patruns in locuința sa, cu toate ca impotriva acestuia este in vigoare un ordin de protecție. Ajunși la fața locului…

- In urma probatoriului administrat, in cursul zilei de ieri, politistii au dispus masura reținerii pentru 24 de ore fața de un barbat care a incalcat masurile dispuse de ordinul de protectie. Politistii au intervenit pe strada Dragos Voda din Baia Mare, dupa ce au fost sesizati ca un barbat, impotriva…