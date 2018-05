Stiri pe aceeasi tema

- Per Johansson, afara de la CSM București: ”Am picat examenul”. Cine va fi noul antrenor al ”tigroaicelor”. Per Johansson nu va mai fi antrenorul echipei CSM București in viitorul sezon. Dupa ce CSM București a terminat doar pe locul 3 in Liga Campionilor, oficialii clubului bucureștean au anunțat ca sunt…

- CSM București a obținut locul 3 in Final Four-ul de la Budapesta. "Tigroaicele" au invins-o la limita pe Rostov Don, 31-30, in finala mica disputata azi. (detalii, aici). Platita din bani publici cu 265.000 de euro pe an, Cristina Neagu, starul lui CSM București, a ieșit golgeterul competiției, insa…

- Bogdan Vasiliu, președintele secției de handbal de la CSM București, a gasit explicația infrangerii din semifinalele Ligii Campionilor și a vorbit despre viitorul antrenor al formației. CSM București - Rostov Don, finala mica a Ligii Campionilor, e liveTEXT pe GSP.ro de la 16:15! "Cred ca am putea gasi…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Antrenorul suedez Per Johansson a declarat vineri ca vedetele de la CSM Bucuresti trebuie sa fie ca o familie in teren la meciul cu Gyor Audi ETO RC din semifinalele Final Four-ului Ligii Campionilor la handbal feminin, iar un astfel de meci se…

- Antrenorul suedez Per Johansson s-a aratat multumit de prestatia echipei CSM Bucuresti in meciul tur cu Metz (34-21) din sferturile Ligii Campionilor la handbal feminin si a afirmat ca echipa a fost aproape de potentialul ei maxim. ''Sunt extrem de multumit cu totul. Nu am fost…

- CSM Bucuresti sustine vineri, de la ora 20:30 (DigiSport, Telekom Sport), in compania echipei Metz, mansa tur din sferturile de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin. Mansa tur este in ”Polivalenta”, dupa ce in grupele principale echipa franceza a terminat pe o pozitie mai buna. …

- Per Johansson (48 de ani) a revenit pe banca celor de la CSM București și a semnat un contract valabil pana la finalul sezonului. Antrenorul reprezentativei Muntenegrului a preluat locul ramas vacant dupa desparțirea de Helle Thomsen și va incerca sa le duca pe "tigroaice" spre al 2-lea trofeu al Ligii…

- Martin Ambros, antrenor la CSM București. Selecționerul iberic al naționalei preia echipa la vara. Spaniolul care pregatește acum și formația maghiara Gyor a acceptat oferta campioanei Romaniei și va fi din vara noul antrenor al echipei. Surse din cadrul CSM București dau ca sigura numirea din vara…