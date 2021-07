Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii de bauturi carbogazoase sunt presati sa reduca nivelul de zahar din bauturile lor, in special in Europa unde mai multe tari au introdus taxe pe bauturile cu zahar, sucurile de fructe si apa aromata in ideea de a raspunde la cresterea obezitatii. In acest context, PepsiCo Inc a anuntat ca…

- Grupul american PepsiCo Inc a anuntat joi ca intentioneaza sa reduca, cu un sfert, nivelul de zahar din bauturile carbogazoase si ceaiurile vândute în Uniunea Europeana si de asemenea sa lanseze mai multe snacks-uri nutritive pâna în 2025, în ideea de a atrage mai multi…

- Nivelul preturilor pentru bunurile de consum si servicii in Uniunea Europeana a variat semnificativ anul trecut in statele membre UE, cele mai reduse preturi fiind in Romania (55% din media UE), Bulgaria (56%) si Polonia (58%), arata datele prezentate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).…

- OFICIAL| ZERO cazuri de Covid in Alba Iulia, in ultimele 24 ore. 5 persoane infectate la nivelul județului. Lista cazurilor active și INCIDENȚA LOCALITAȚILOR OFICIAL| ZERO cazuri de Covid in Alba Iulia, in ultimele 24 ore. 5 persoane infectate la nivelul județului. Lista cazurilor active și INCIDENȚA…

- Solistul trupei italiene Maneskin, castigatoarea celei de-a 65-a editii a concursului Eurovision, se va supune unui test antidrog dupa un comportament semnalat ca fiind suspect in timpul competitiei muzicale, au anuntat duminica organizatorii concursului, relateaza AFP. "Grupul a respins ferm acuzatiile…

- eMAG a neutralizat amprenta de carbon generata de operatiunile sale prin compensare. Mai mult, compania se angajeaza sa reduca amprenta de carbon a produselor si serviciilor pe intregul lant de aprovizionare la zero in urmatorii 10 ani. In ultimul an, Grupul eMAG a reusit sa reduca emisiile generate…

- Uniunea Europeana intenționeaza sa devina neutra din punct de vedere climatic pana in 2050, dar acest lucru necesita transformarea fundamentala a sectoarelor de construcții și imobiliare. Emisiile directe de CO2 din cladiri trebuie sa se reduca la jumatate pana in 2030 pentru a intra pe calea unui stoc…