- Pericol de explozie si incendiu la intrarea in satul Ghidighici. Un copac a cazut peste o cisterna cu gaz, amplasata in preajma unei statii de alimentare.Materialul video au fost postate de catre un martor ocular pe Facebook.

- Prelungirea starii de alerta este absolut necesara, a declarat premierul Ludovic Orban, la Galați, acolo unde se afla intr-o vizita de lucru. Nu e un "moft politic", spune șeful executivului, chiar daca planul de relaxare va continua.

- Theodor Paleologu a criticat organizarea protestului de vineri seara din Piata Victoriei din Capitala la care au participat circa 200 de oameni. El a spus ca „acesti dementi ne pun tuturor sanatatea in pericol”. „Din pacate, acesti dementi ne pun tuturor sanatatea si viata in pericol”, a scris Theodor…

- Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacau, anunța ca modul in care este gestionata epidemia de coronavirus in județul Bacau va fi anchetat de o comisie parlamentara. Intr-o postare pe Facebook, liderul social-democrat acuza un „ghem de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Joe Anderson, primarul orasului Liverpool, crede ca reluarea fotbalului in aceasta vara ar putea pune in pericol sanatatea oamenilor. Desi, in cazul in care sezonul va incepe, meciurile se vor juca cu portile inchise, primarul considera ca fanii echipei nu vor respecta masurile autoritaților, anunța…

- Marcel Ciolacu a jucat poker cu sanatatea romanilor „ PSD incearca de doua luni de zile sa distruga capacitatea statului de a lupta cu crizele de sanatate și economica. Credeam ca Ciolacu a atins maximul ticaloșiei atunci cand a jucat poker cu sanatatea romanilor și a șantajat guvernul ca nu voteaza…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, pledeaza pentru prelungirea starii de urgența in Romania și acuza politicienii care se impotrivesc acestei masuri de crima impotriva poporului roman. Intr-o intervenție in direct la Digi24, Cițu a nominalizat trei politicieni care, in opinia sa, joaca poker pe sanatatea…

- SOMAJ TEHNIC. "Este o masura pe care o adoptam avand la baza mai multe motive: in primul rand un motiv de natura epidemiologica (...). Al doilea motiv este unul care tine de solidaritate, se stie ca epidemia a afectat afacerile, foarte multi angajati din sectorul privat si noi consideram ca trebuie…