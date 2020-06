Pepene toxic: semnele care îți arată că un pepene este toxic In perioada verii pepenii sunt la mare cautare datorita faptului ca sunt racoritori si hidratanti. Pepenii au un continut de apa foarte mare, de aproximativ 90%, si in acelasi timp au un continut foarte scazut de calorii: 100 de grame de pepene au aproximativ 30 kcal.

Astfel, consumul de pepene, atat rosu cat si cald, are o multime de beneficii pentru organism: intareste sistemul imunitar, scade riscul de obezitate, diabet si boli cardiovasculare, regleaza nivelul presiunii arteriale, digestia si previne aparitia astmului si a cancerului. Din nefericire insa piata din Romania… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Digital News Report, de la Reuters Institute, din acest an confirma un trend general catre o lume a stirilor mai digitalizata, dominata de platforme, avand in centru dispozitivele mobile; in plus, exista dovezi ca unii editori de materiale deosebite, premium, se bucura de o crestere a abonamentelor.…

- Pandemia de coronavirus a creat condiții optime pentru raspandirea unei alte boli in randul romanilor. Medicul Tudor Ciuhodaru cere masuri urgente din partea autoritaților: „Am avut 10 confirmari, intr-o singura zi. Cei mai mulți sunt barbați cu varste cuprinse intre 24 și 54 ani.Boala este extrem de…

- Decizia guvernului de la Chisinau de a opri camioanele romanesti cu ajutor umanitar departe de Piata Marii Adunari Nationale (un loc cu o incarcatura simbolica aparte pentru lupta romanismului de la inceputul anilor ’90) a generat un val de critici din partea opozitiei, societatii civile, inclusiv din…

- Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania “Elie Wiesel” (INSHR-EW) a facut un inventar al manifestarilor antisemite si a celor care lezeaza memoria victimelor Holocaustului petrecute in perioada 2019 – aprilie 2020. Cele mai importante concluzii ale raportului evidentiaza ca:

- Viața iși reia ușor, ușor cursul normal in Romania, așa ca oamenii incep sa refoloseasca transportul in comun. In metroul din București, dar și in celelalte mijloace de transport in comun din țara, ar trebui semnalizate foarte clar locurile pe care oamenii se pot așeza și unde aceștia au voie sa stea…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut din nou declaratii de la Palatul Cotroceni in care a lansat atacuri foarte dure la adresa PSD. „Criza pe care o traversam pune la incercare rezistența, solidaritatea și taria de caracter a societații noastre și a reprezentanților sai politici. Acum se departajeaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca PSD a lucrat in Parlament ”mult si prost, toxic de-a dreptul”, scrie Agerpres. “Profitand de faptul ca atentia publica este concentrata, cum este si firesc, pe lupta pentru controlul epidemiei, PSD a lucrat in Parlament. A lucrat mult si prost, toxic de-a…

- ​Faptul ca lumea sta în casa, înseamna, în aceste timpuri, consum mai mare de conținut digital. Bancile sud-coreene au vazut oportunitatea. Ele își modernizeaza canalele de YouTube oferind conținut diversificat pe masura ce pandemia ține oamenii în case, potrivit The Korea…