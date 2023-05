Stiri pe aceeasi tema

- O fetița, in varsta de 12 ani, a fost ucisa cu sange rece de propriul tata, dupa ce a supraviețuit cutremurelor din Turcia. Barbatul a trecut prin clipe de coșmar pentru ca și-a pierdut familia, o soție și doi copii, din cauza seismelor puternice.

- Ministerul Apararii Nationale lanseaza un apel prin care solicita sprijin pentru familia unui caporal care a murit de infarct la numai 35 de ani. Sotia acestuia a decedat si ea in urma cu doi ani si jumatate, iar in urma lor au ramas doi copii mici.

- Este zi de sarbatoare in familia Cercel și asta pentru ca Ionuț Cercel iși sarbatorește ziua de nume. Este Sfantul Gheorghe, iar cu ocazia acestei zile speciale, Sabina Cercel, soția cantarețului de manele, i-a facut o urare emoționanta acestuia. Iata ce a postat soția artistului pe rețelele personale…

- Un barbat susține ca mama celor doi copii i-a neglijat, dupa ce ar fi cunoscut pe cineva, pe Facebook. Ba mai mult, chiar o vecina ar fi fost „partașa” la flirturile acesteia. Totul s-ar fi intamplat in perioada in care el era plecat din țara, unde muncea pentru familia lui.

- Dupa ce, in urma cu o zi, Dinu și Deea Maxer au divorțat, artistul a lamurit ce s-a decis in privința celor doi copii, dupa ce au aparut mai multe speculații. Artistul a subliniat ca fiul sau i-a spus ca este mai bine sa se separe, mai ales ca, in ultima perioada, cei doi au ajuns sa se certe tot mai…

- Politistii Serviciului de Actiuni Speciale din cadrul IPJ Neamt au intervenit, in noaptea de duminica spre luni, pentru a aplana un conflict care a aparut intr-o familie din municipiul Piatra-Neamt.

- Valentina Pelinel este activa in mediul online și nu ezita sa iși țina fanii la curent cu momentele frumoase din viața sa, așa cum s-a intamplat de curand, cand a postat o imagine alaturi de gemene și fiul lor.