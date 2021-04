Stiri pe aceeasi tema

- Radu Ștefan Banica nu inceteaza sa uimeasca de cand a inceput sa apara serios pe micile ecrane. Ce a facut fiul lui Ștefan Banica Jr. in cadrul emisiunii „Te cunosc de undeva” de la Antena 1? Ce a facut Radu Ștefan la emisiunea „Te cunosc de undeva”? Radu Ștefan Banica a fost unul din copiii […] The…

- Pepe a facut show de senzație in aceasta seara la Te cunosc de undeva. Gala Latino l-a surprins pe artist „in pantofii” Marinei Voica, iar interpretarea lui a fost 1 la 1 cu personajul sau. Jurații s-au ridicat in picioare, iar Andreea Balan ramas fara cuvinte.

- Pepe reușește de fiecare data sa surprinda la Te cunosc de undeva, iar asta s-a intamplat și astazi, atunci cand artistul s-a transformat in Loredana Groza. Ozana Barabancea a fost de-a dreptul impresionata de prestația acestuia.

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva! , difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, vine cu o multime de provocari, atat pentru artistii din platou, carora Ruleta le-a pregatit un regal al anilor ΄80, cat si pentru telespectatori, care vor retrai cu emotie momentele de atunci.

- Andreea Balan a avut o apariție incendiara in ediția Te cunosc de undeva!, de sambata seara, 13 martie. Vedeta și-a schimbat look-ul, iar pentru seara de gala a ales o ținuta ce a atras admirația tuturor. Andreea a purtat o rochie de culoare albastru electric, cu umeri inalți, decolteu adanc, iar rochia…

- Andreea Balan a intors toate privirile in aceasta seara in gala Te cunosc de undeva! Jurata a avut o apariție de senzație cu cea mai spectaculoasa rochie, ce ii scoate formele de invidiat la inaintare.

- Andreea Balan e una dintre cele mai apreciate vedete de la noi, iar ea reușește mereu sa ne surprinda. De data aceasta și-a uimit fanii cu o schimbare de look spectaculoasa, chiar in timp ce se pregatea pentru filmarile unei noi gale Te cunosc de undeva.

- Liviu Varciu, transformare fara precedent la ”Te cunosc de undeva”. Artistul continua noul sezon al emisiunii in forța, printr-o incursiune in anii 2000, alaturi de partenerul sau de scena, Andrei Ștefanescu. In ce personaj s-a transformat Liviu Varciu?