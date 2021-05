Pepe, transformare emoționantă în semifinala „Te cunosc de undeva” O gala cu miza mare, sambata, de la ora 20:00, la Te cunosc de undeva, caci show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși iși va desemna finaliștii celui de-al 16-lea sezon al transformarilor, intr-o seara cu o tematica emoționanta – Nemuritorii. Dupa 13 saptamani in care au jucat tot atatea personaje, care mai de care mai spectaculoase, ruleta le va oferi in aceasta seara ultima șansa de calificare in marea finala de saptamana viitoare. Seara dedicata nemuritorilor va aduce in atenția telespectatorilor șlagare care refuza sa aiba o varsta, intr-un regal muzical demn de orice scena a lumii.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

