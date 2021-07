Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Bancila, director meteorologie operaționala la ANM, a declarat, la REALITATEA PLUS, ca ciclonul prezent deasupra Marii Negre se va deplasa, in urmatoarele 24 de ore, spre zona de est a țarii. Tulcea va fi județul cel mai afectat de prezența ciclonului, aici fiind așteptate ploi torențiale…

- “Rompetrol Rafinare anunta stingerea integrala a incendiului de pe platforma Petromidia, in urma interventiei prompte a echipelor de pompieri militari, asistati de pompierii de pe platforma industriala. Prin masurile adoptate, incidentul a fost neutralizat si nu exista in acest moment niciun alt risc.…

- “Black Widow” (Vaduva neagra), o incursiune in trecutul celei mai misterioase dintre Razbunatori, va avea premiera in Romania in data de 9 iulie. Pana cand ajungi sa vezi la cinema “Black Widow”, pe virginradio.ro te ajutam sa descoperi mai bine personajul cu ajutorul filmelor Marvel in care a mai aparut…

- Giani Kirița a marcat o noua cucerire? Acesta este recunoscut pentru faptul ca are foarte mare noroc la femei frumoase, iar in ultima vreme el a fost surprins alaturi de o vaduva milionara. Cine l-ar putea condamna? Bruneta, deși nu se afla la prima tinerețe, arata spectaculos. Giani Kirița, o noua…

- Reprezentanta Romaniei la ESC 2021 a surprins audiența la ultima repetiție, cu doar cateva ore inainte de show-ul pentru juriu, cu o ținuta complet schimbata fața de primele apariții pe scena concursului. Dupa ce au scapat de emoțiile testelor Covid, procedura standard impusa de organizatori tuturor…

- Gara Constanta reprezinta una dintre cele mai importante gari din Romania si cea mai importanta de pe litoralul romanesc al Marii Negre, tranzitata in perioada estivala de sute de mii de turisti. Actuala Gara Constanta a fost construita in anul 1960, edificarea ei fiind parte a unui amplu proiect edilitar…

- Romania isi va retrage forțele din Afganistan incepand cu 1 mai 2021 România îsi va retrage forțele din Afganistan coordonat cu ceilalți membri NATO, începând cu data de 1 mai 2021, iar toți cei 615 militari și peste 80 de tone de materiale și elemente de logistica…

- Membrii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii se reunesc marti, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis, pe ordinea de zi a reuniunii fiind incluse subiecte privind starea de securitate in regiunea Marii Negre si implicatiile pentru Romania, precum si incheierea misiunii NATO