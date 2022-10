Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Ianțu este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din Romania. Asta pentru ca prezentatorul știe ce atuitudine sa adopte, dar și cum sa se pastreze un om cu capul pe umeri. Cu atat mai mult, știm ca Virgil Ianțu este un familist convins, asta pentru ca acesta foarte rar este vazut…

- Șerban Pavlu iși petrece timpul liber impreuna cu soția și cei doi copii. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care demonstreaza ca actorul e un soț atent și un tata implicat.

- In 2008, CRBL și Elena s-au casatorit. De atunci traiesc o frumoasa poveste de iubire. Intr-un interviu pentru wowbiz.ro , artistul a dezvaluit care e secretul casniciei lor. E cu adevarat fericit și implinit alaturi de Elena și de Alessia, fiica lor. „O spunem de fiecare data și mai ales Elena o subliniaza,…

- Cheloo e cantareț și de cațiva ani de zile apare și ca jurat in emisiunea „iUmor”, difuzata pe Antena 1. Dincolo de cariera sa, artistul are o iubita, e și tatal a doi copii. Recent, ei au fost surprinși intr-o vacanța in strainatate. Cheloo a reusit sa-si tina iubita si copiii departe de atentia publica.…

- Nu degeaba se spune despre Anca Serea ca este o mamica eroina! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe vedeta in timp ce petrecea timp prețios, alaturi de trei dintre copiii ei, intr-un centru comercial din Capitala. Soția lui Adrian Sina a demonstrat,…

- Alex Velea și Antonia sunt impreuna de ani buni, iar cei doi au așteptat mult sa faca pasul cel mare. Divorțul artistei de Vincenzo Castellano a durat extrem de mult.In urma cu cateva luni, Alex Velea a cerut-o in casatorie pe Antonia și toata lumea aștepta nunta. Artistul a anunțat acum ca evenimentul…

- Adrian Mutu este, fara dar și poate, un tata grijuliu. Fostul fotbalist iși face de fiecare data timp pentru a se implica in creșterea, dar și pentru a lua parte la activitațile baiețelului pe care il are impreuna cu Sandra. De aceasta data, paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene…

- Soția lui Florin Salam, Roxana Dobre, a declarat, pentru cancan.ro, ca Romania ar trebui sa se roage pentru artist. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…