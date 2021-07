Dupa cateva luni de la divorțul de Raluca Pastrama, Pepe a plecat in vacanța alaturi de fiicele sale, Maria și Rosa, și de noua iubita, Yasmine Ody. Cei patru au mers la Disneyland in Paris și par sa se distreze de minune. Pepe a publicat pe rețelele de socializare imagini din vacanța la Paris, in care apar atat fiicele sale, cat și noua sa iubita, Yasmine. In video-urile postate de artist se vede ca relația dintre fetițele pe care Pepe le are cu Raluca Pastrama și Yasmine Ody este una foarte buna. Cele trei se distreaza de minune alaturi de cantareț. Artistul și iubita lui au fost de curand nași…