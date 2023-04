Stiri pe aceeasi tema

- Ramona Olaru este plecata in Paris, iar alaturi de ea ar fi nimeni altul decat iubitul vedetei. Cu toate ca asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani a dat de ințeles ca este implicata intr-o relație, pana de curand nu s-au știut prea multe detalii despre barbatul care o face sa zambeasca din nou.

- Inainte de perioada audierilor, Simona Halep a ales o escapada intr-o țara straina chiar de Valentine's Day. Sportiva a petrecut o lunga perioada la familia sa, iar acum este plecata din țara. Tenismena numarul 1 mondial inca se lupta sa-și demonstreze nevinovația in scandalul dopajului.

- O inovație israeliana este folosita in Turcia pentru a purifica apa dulce pentru supraviețuitorii cutremurelor. UIMITOR!, titreaza cel care a distribuit imaginile. AMAZING! Israeli water innovation is used in Turkiye to purify fresh water for the earthquake survivors. #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/WrGZzYPC4r…

- Pe internet apar tot mai multe filmulețe care pun la indoiala calitatea construcțiilor și a materialelor folosite la construire in Turcia. Confruntati cu dezastrul adus de cutremurul devastator din Turcia, care a pus la pamant mii de blocuri de locuinte ca pe niste piese dintr-un joc de domino, oamenii…

- Castelul Gaziantep, un sit din patrimoniul mondial UNESCO din Turcia, a fost grav avariat dupa cele doua cutremure devastatoare de azi dimineața din Turcia. „Unele dintre bastioanele din parțile de est, sud și sud-est ale castelului istoric Gaziantep din districtul central Șahinbey au fost distruse…

- Alianta opozitiei fata de presedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a angajat luni sa revina la un regim parlamentar, cu un sef de stat cu rol onorific, ales pentru un mandat unic de sapte ani, daca va ajunge la putere in mai, potrivit AFP. In programul pe care l-au prezentat luni la Ankara, un document…

- Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au fost concurenții care s-au bucurat de imunitate in ediția din aceasta seara a competiției America Express. Chef Scarlatescu și iubita lui au profitat de ocazie și au transformat experiența intr-o frumoasa escapada romantica, in timp ce adversarii lor se luptau…

- Cargobotul MKK 1, care se deplasa din Ucraina spre un port din Turcia si transporta mazare, a esuat luni in Stramtoarea Bosfor din Istanbul, iar traficul a fost suspendat, relateaza Reuters. Nava, inregistrata sub pavilion Palau, a esuat luni dimineata la Acarburnu, la capatul nordic al stramtorii,…