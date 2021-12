Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Spatar a petrecut momente unice alaturi de fiica ei, Aida. Cele doua au fost surprinse de paparazii Spynews.ro la un mall din Capitala. Ce „probleme” a intampinat vedeta, dupa ce a vrut sa iasa dintr-un magazin.

- Durerea pierderii uneia dintre cele mai importante ființe din viața vedetei i-a lasat rani adanci, iar Ioana Dichiseanu incearca sa faca tot posibil sa fie puternica pentru familia ta. Fiica marelui actor a marturisit la Antena Stars ca va petrece primul Craciun fara tatal ei.

- Vestea ca Daniel Onoriu se afla internat in stare grava la spital, in Capitala, a uimit o țara intreaga. Celebrul pilot de raliuri a suferit o operație de micșorare de stomac, in Turcia și starea lui de sanatate s-a agravat extrem de tare ulterior. Iata ce declarații a facut fiica lui Gabi Lunca despre…

- Andreea Balan este fara dar și poate o mama cat se poate de devotata și implicata in creșterea celor doua fetițe pe care le are. Ei bine, pe langa faptul ca se preocupa mereu de educația și creșterea lor, artista este destul de indulgenta, astfel ca deseori le lasa sa faca ceea ce iși doresc. Recent,…

- Simona Hapciuc și fiul ei, Dimitrie, traiesc momente unice impreuna. Cei doi nu rateaza niciun moment liber in care pot desfașura diferite activitați. Așa s-a intamplat și de data aceasta, cand Simona și baiețelul ei s-au apucat de pictat.

- Oana Roman și-a dorit sa aiba parte de o zi speciala alaturi de mama sa, așa ca și-a dedicat tot timpul liber pentru a o face pe Mioara Roman sa se simta in al noualea cer. Cele doua au avut parte de momente unice parinte-fiica, caci vedeta nu s-a uitat deloc la bani, ci a preferat sa ramana cu amintiri…

- Toți fanii o cunosc pe fiica lui Connect-R, Maya, insa puțini știu ca, de fapt, fetița concurentului de la Asia Express a trecut anul acesta in clasa I. Cu toate acestea, artistul este cam amagit, asta pentru ca a marturisit intr-un interviu ca fata lui are cateva mici probleme de cand a inceput școala.…

- Momente de panica in distribuția Las Fierbinți, dupa ce o actrița s-a infectat cu covid-19. Actorii din serialul Las Fierbinți au trecut prin momente cumplite, dupa ce o actrița și fiica ei au fost confirmate cu covid. O actrița din Las Fierbinți are covid Este vorba despre actrița Liliana Mocanu. Atat…