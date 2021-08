Stiri pe aceeasi tema

- Alin și Cosmina impartașesc viața de cuplu alaturi de familie, de susținatori și de prieteni. De curand, cuplul a plecat la Brașov, acolo unde s-a intalnit cu cațiva fani, dar și cu un cuplu din casa Mireasa.

- Toata lumea vrea mașini scumpe, dar nu toți renunța la comoditate. De exemplu, acum, baieții noștri, Lino Golgen, Bogdan Stoica și George Piștereanu au avut parte de o intalnire de gradul zero intre sute de cai putere la o firma de vanzari auto, doar ca stilul le-a cam lipsit. Masculii din showbiz au…

- Tanczos Barna, Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, s-a intalnit cu un urs in localitatea Bixad. Potrivit unei postari pe propria pagina de Facebook, se afla in mașina, in drum spre București. Tanczos Barna, intalnire cu un urs In timp ce se deplasa spre București, Ministrul Mediului, Apelor și…

- Matthew Evans, un barbat din Marea Britanie afirma ca a fotografiat un „OZN de mari dimensiuni” care a planat „timp de zece secunde” deasupra unei faleze din Devon, comitat din sud-vestul țarii. Matthew Evans, in varsta de 36 de ani, din Tidmouth, Devon, a reperat obiectul stralucitor neidentificat…

- Intalnire de gradul zero in coaliția de guvernare cu miza de peste doua miliarde de euro, pe tema inființarii Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Sanatate. Noi tensiuni iau amploare intre guvernanți, dupa ce USR-PLUS vrea ca banii pentru construirea unitaților spitalicești sa treaca…

- Catalin Maruța și Oana Zavoranu nu au vorbit timp de zece ani. S-au revazut acum și au spus motivul pentru care atația ani de zile nu au menținut relația de prietenie pe care o aveau in trecut. Nu mulți știu, dar in urma cu mai multa vreme Catalin Maruța și Oana Zavoranu se ințelegeau foarte bine, stabilisera…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov a salutat miercuri seara, la Reykjavik, discutiile „constructive” avute cu omologul sau American, Antony Blinken, dupa prima lor intalnire de la venirea la Casa Alba a...

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, a afirmat, luni seara, ca implicarea tuturor cultelor religioase din Romania a fost esențiala in demararea campaniei de vaccinare, relateaza G4Media . ”Realmente, au jucat un rol esențial in transmiterea informațiilor coerente, pentru ca asta…