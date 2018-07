Sambata, 28 iulie, de la ora 20.00, intr-o noua ediție “Next Star” prezentata de Dan Negru, la Antena 1, jurații Lidia Buble, Pepe și Dorian Popa iși aduc aminte de cateva momente mai puțin placute ale vieții de artist. De pilda, in ce imprejurari au cazut de pe scena. „Eram la Premiile MTV Romania, in […] The post Pepe și Dorian Popa au cazut de pe scena, iar Lidia Buble a leșinat in timpul concertului: „Era foarte cald!” appeared first on Cancan.ro .