Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa ce a nascut, Adina de la Heaven a hotarat impreuna cu iubitul ei, Glance, sa stea seperați o perioada pentru ca artista sa fie ajutata in creșterea copilului de catre mama sa. Acest lucru nu a fost pentru puțin timp, asta deoarece pandemia s-a instalat, iar cei doi au stat desparțiri un…

- In cadrul liturghiei oficiate de Arhiepiscopul Ioachim duminica la Catedrala din Roman, parintele arhimandrit Pimen Costea, vicar eparhial, a rostit o predica despre asumarea Crucii, scrie Basilica.ro. „M-am intrebat deseori: in ce consta crucea mea? Pare un cuvant idealist. Crucea are multe…

- Jurnalistul Marius Tuca susține ca protestele din Romania reprezinta un moment istoric de la inceputul pandemiei. El crede ca „mamaliga” e pe cale sa explodeze. Protestele din Romania au fost in mai multe județe din țara, persoane in strada fiind inregistrate și in București. „Moment istoric…

- De mai bine de trei saptamani, apa lacului IOR are o culoare neobișnuita, roșie. Autoritațile au facut cercetari pentru a afla carui fapt se datoreaza acest fenomen. Astazi au transmis ca de vina este prezența unei alge roșii. Nu este de natura toxica. Misterul lacului IOR, elucidat! Motivul pentru…

- Se adancește misterul in ceea ce privește modul in care medicul dentist acuzat de viol le-ar fi determinat pe victimele sale sa ajunga la el in apartament. Medicul Andrei Capra face lumina și explica de ce substanțele anestezice locale care le-au fost aplicate tinerelor abuzate nu au avut puterea de…

- Bianca Dragușanu a ajuns in urma cu doar cateva zile la DIICOT Craiova, acolo unde a fost audiata in dosarul in care e implicat Alex Bodi! Deși mulți s-au grabit sa spuna ca aceasta ar fi incercat sa-l toarne pe Alex Bodi autoritaților și sa-i creeze și mai multe probleme, vedeta a marturisit ca nu…

- Candva erau nedesparțite, iar acum Iulia nici nu mai vrea sa auda de Bianca Dragușanu! Motivul pentru care fostele soții ale lui Alex Bodi nu mai sunt prietene. Mama fetiței celebrului afacerist a aruncat bomba la ”Xtra Night Show”, de la Antena Stars.