Pepe rămîne la cel mai înalt nivel pînă la 40 de ani FC Porto, campioana Portugaliei la fotbal, a anuntat prelungirea contractului fundasului central Pepe pina in 2023, an in care portughezul de origine braziliana va serba a 40-a sa aniversare, transmite EFE. Pepe, 37 ani, a revenit in 2019 la FC Porto, pentru care a mai jucat intre 2004 si 2007, iar sezonul trecut a fost titular de baza in defensiva ''dragonilor'', jucind 37 de meciuri si marcin Citeste articolul mai departe pe noi.md…

