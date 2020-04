Pepe, probleme financiare. Artistul a fost nevoit să-și închidă afacerile din cauza crizei coronavirus: „S-a pierdut tot” Pepe este unul dintre artiștii care au fost puternic afectați financiar de restricțiile impuse de coronavirus deoarece, acesta, pe langa anularea concertelor, a fost nevoit sa iși inchida și afacerile. Pepe are doua business-uri, un salon de infrumusețare și o gradinița, insa, din pacate, este la un pas sa piarda tot din cauza epidemiei de coronavirus: „Abia aștept sa se termine si sa incercam sa reparam ce s-o strica in toata aceasta perioada. Chiar daca suna rau, concertele au fost si sunt ultima grija. Am amanat concerte si le-am reprogramat cu mult inainte sa nu mai fie voie. Asa mi s-a parut… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pepe este la un pas sa piarda tot din cauza pandemiei de coronavirus. Artistul are doua afaceri: o gradinița și un salon de infrumusețare. Din pacate, artistul a fost nevoit sa inchida afacerile in aceasta perioada.„Abia aștept sa se termine si sa incercam sa reparam ce s-o strica in toata aceasta perioada.…

- Turneul Rogers Cup, sectiunea feminina, a fost anulat, din cauza pandemiei de coronavirus, si se va juca in 2021. Competiția era programata sa aiba loc in perioada 7 - 16 august.Dupa Wimbledon, un alt turneu a fost anulat in 2020. Competitia de la Montreal, Rogers Cup, sectiunea feminina,…

- Valls subliniaza ca nu vrea sa "dramatizeze", ci sa-i puna in garda pe europeni. In lupta impotriva epidemiei noului coronavirus, "Uniunea Europeana" si"democratia" isi joaca "viitorul", avertizeaza el. In afara crizei sanitare, ameninta o criza a lipsei de incredere, apreciaza fostul premier francez.…

- "La mulți ani, Vasile-Florin Cițu! Iți doresc sincer, spre binele nostru, al tuturor, ca macar acum, sa ai parte de mintea, determinarea, ințelepciunea și puterea de a acționa, de care romanii au nevoie urgent!”, a scris Eugen Teodorovici pe Instagram. Fostul ministru de Finanțe, Eugen…

- Jocurile Olimpice Tokyo 2020 au fost mutate in perioada 23 iulie – 8 august 2021. Jocurile Olimpice de vara de la Tokyo, amanate din cauza pandemiei de coronavirus, se vor desfasura intre 23 iulie si 8 august 2021, au anuntat CIO si Comitetul japonez de organizare. Noua perioada de desfasurare a competitiei…

- ​Sezonul de tenis a luat o pauza pe o perioada nedeterminata din cauza pandemiei de coronavirus cu care se confrunta omenirea în acest moment. Fiecare sportiv se pregatește acasa, așa cum poate. Din acest punct de vedere, Darren Cahill se poate considera un norocos: are acces la un teren de tenis,…

- Aflata in izolare, impreuna cu familia ei, Oana Roman se confrunta cu noi probleme. Vedeta a anunțat ca a ramas fara curent, gaze și apa, intr-o perioada total nepotrivita. De cateva ore, Romania a intrat in carantina totala, din cauza epidemiei de coronavirus.„Dupa ce ca suntem inchiși in casa, iar…

- Covid-19 nu e un indice bursier, dar evolutia lui in timp real pare sa influenteze deciziile investitorilor din ultimele zile mai mult decat cotatiile actiunilor de pe Wall Street. Iar comportamentul acestora a fost unul previzibil: au renuntat rapid la stocurile de actiuni si s-au reorientat…