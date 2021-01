Stiri pe aceeasi tema

- In perioada dintre Craciun și anul nou, Romania va primi 10.000 de doze de vaccin anti-COVID. Ministrul interimar al Sanatații, Nelu Tataru, a declarat astazi ca primele doze de vaccin anti-COVID care vor sosi in tara vor fi trimise catre sectiile de boli infectioase pentru imunizarea personalului medical.…

- Primele 10.000 de doze de vaccin anti-Covid sunt așteptate in Romania intre Craciun și Revelion, fiind vorba despre o „tranșa simbolica”, insa din ianuarie sosesc alte 600.000 de doze, spune presedintele Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea. Medicul Valeriu Gheorghita…

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul capaniei naționale de vaccinare, a anunțat ca primele doze de vaccin ar putea fi administrate la noi in țara chiar la sfarșitul acestui an, intre Craciun și Anul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- "Nu am luat in discutie aceasta situatie (carantinarea Bucureștiului -n.r.). Eu mizez in continuare pe fiecare om in parte ca va respecta masurile pe care le-am impus", a afirmat Nicolescu, citata de Agerpres , precizand ca responsabilitatea este cuvantul de baza al acestor Sarbatori.Ea a aratat ca…

- Daca va facuserați planuri in privința petrecerilor de Craciun și Revelion, ar fi bine sa va luați gandul, iar asta pentru ca Raed Arafat tocmai a anunțat toleranța zero in ceea ce privește intalnirile festive de anul acesta. „Nu exista „petrecere discreta” cu multe persoane, de Sarbatori. Vin colegii…

- In contextul in care starea de alerta va fi prelungita in Romania cu inca 30 de zile incepand de astazi, 14 decembrie, Raed Arafat le recomanda romanilor, ”sa ramana in randul familiei”.

- RESTRICȚII… Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat, joi seara, restricții și de sarbatori. Astfel, nu vor putea fi organizate petreceri de Craciun și Revelion cu mai mult de 20 de participanți, așa cum este in lege. Șeful DSU a recomandat evitarea colindatului, dar a precizat ca este permisa taierea…

- Sarbatorile de anul acesta vor fi diferite fața de cele din alți ani, iar motivele sint in mare masura legate de pandemia de Covid-19. Fie ca este vorba de persoane aflate in izolare sau de familii care nu s-au putut reuni, un lucru este sigur: sint persoane care vor petrece singure. CNN a facut o lista…