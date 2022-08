Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin face primele declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce numele ei a fost implicat intr-o ancheta de inșelaciune DIICOT. Mai multe persoane s-au folosit de imaginea ei ca sa faca bani. Iata ce demersuri face vedeta!

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ana Morodan a facut primele declarații, dupa ce a fost surprinsa plina de vanatai. Ce a marturisit vedeta, dar și cum se simte in urma operației de micșorare și ridicare a sanilor.

- Bucurie mare in familia Ioanei Nastase! Vedeta a fost soacra mare, asta dupa ce fiul ei s-a casatorit pe data de 1 iulie. Ioana Nastase a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre marele eveniment. Iata cum a decurs totul!

- In acest weekend a fost mare petrecere in familia lui Silviu Prigoana. Fiul sau, Silvius, s-a casatorit. Iata primele declarații ale tatalui lui, la Antena Stars, despre marele eveniment. Peste 200 de persoane au fost invitate.

- Haziarn a fost externata azi. Iubita lui Luis Gabriel a plecat astazi acasa cu micuțul care a venit pe lume in urma cu doar catva zile. Proaspata mamica a vorbit in exclusivitate la Antena Stars despre cum se simte, dar a dezvaluit și motivul pentru care iubitul ei nu a putut fi prezent astazi cand…

- Betty Vișanescu a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre nunta tatalui ei, Florin Salam cu Roxana Dobre. Cei doi și-au unit astazi destinele in fața lui Dumnezeu, iar marele eveniment a avut loc pe o plaja din Mamaia. Iata ce a marturisit fiica lui Florin Salam!

- Ginerele lui Sorinel Puștiu a devenit tata pentru a treia oara! A oferit și primele declarații, la Antena Stars, in exclusivitate, la doar cateva minute dupa ce partenera lui de viața a nascut. Nu doar ca are succes rasunator in lumea manelelor, stați sa vedeți cu ce familie frumoasa se mandrește Alex…

- Lili Sandu a format o familie frumoasa cu Silviu Țolu, dar cei doi nu se grabesc sa se casatoreasca. Intr-un interviu pentru Antena Stars, vedeta și iubitul ei au vorbit despre nunta și cum este relația lor in momentul actual.