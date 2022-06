Stiri pe aceeasi tema

- Pepe a devenit tata pentru a treia oara, insa de data aceasta tata de baiețel. Este vestea momentului in showbiz! Iubita artistului a nascut in urma cu puțin timp, iar proaspatul tatic este in al noualea cer de fericire.

- Daniel Pavel, prezentatorul Survivor Romania, s-a afișat cu noua sa iubita la Saga Festival, informeaza Libertatea. De cateva luni, Daniel Pavel traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Ana Maria Pop. Prezentatorul de la PRO TV, in varsta de 45 de ani, a inceput noua relație inainte cu puțin…

- Chef Catalin Scarlatescu a oferit informații despre relația pe care o are cu noua sa iubita, Doina Teodoru. Iata ce dezvaluiri a facut despre planurile sale de viitor, dar și despre femeia care l-a cucerit in urma cu mai bine de un an.

- Weekend-ul acesta, Radu Valcan și Adela Popescu și-au botezat cel de-al treilea copil. Dupa ce a postat primele imegini de la frumosul eveniment, prezentatorul de la Insula iubirii a facut și primele declarații despre creștinarea fiului sau și petrecerea de dupa.

- Pepe este in al noualea cer de fericire, așa cum chiar el a marturisit, la Antena Stars, in exclusivitate. Așteapta cu nerabdare sa devina tata pentru a treia oara, mai ales in condițiile in care va deveni tata de baiețel de data aceasta, așa ca se va putea mandri cu doua fete și un baiat. Iata ce nume…

- Flick și soția sa, Denisa Filcea, vor deveni parinți pentru prima data. Cei doi au facut marele anunț printr-un video emoționant postat pe rețelele de socializare. Este bucurie mare in familia fostului prezentator de la Radio ZU. Flick și Denisa Filcea vor deveni parinți peste cateva luni și se bucura…

- Jazzy Jo, pe numele sau real, Ioana Sihota este noua concurenta din cadrul emisiunii "Te cunosc de undeva" și va participa alaturi de Zarug in sezonul 17 al competiției. Mulți o cunosc din sezonul trecut al concursului X Factor, insa artista traiește in lumea muzicii inca de la varsta de cinci ani.