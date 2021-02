Stiri pe aceeasi tema

- In gala de sambata, 30 ianuarie, in casa Mireasa au ieșit la iveala neințelegeri intre Mihai și Bianca, iar Ștefania, fosta iubita a lui Mihai, a fost acuzata ca ar dori destramarea cuplului.

- Oana Roman a depus actele de divorț, dupa ce Marius Elisei a plecat de acasa in urma cu o luna. Se pare ca intre cei doi nu mai este cale de impacare și nu vor mai forma un cuplu. Cu toate astea insa, vedeta susține ca ea și soțul ei au o relație buna, iar acesta o ajuta ori de cate ori are nevoie,…

- Brigitte Pastrama a capatat proporții considerabile in ultima perioada, iar fanii au inceput sa iși puna intrebari serioase. Pana și bruneta a avut dubii in privința kilogramelor sale in plus, iar Florin Pastrama deja incepuse sa iși faca ganduri de...parinte.

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se afla in plin divorț de custodie a copiilor. Cei doi au facut declarații neașteptate și acuzații la care nimeni nu se aștepta. Dupa ce artista a transmis un mesaj pe contul de socializare, Gabi Badalau a facut publice detalii din casnicia cu aceasta, in direct la…

- Doru Todoruț a oferit un interviu de senzație pentru Antena Stars, aborand un subiect sensibil: iubirea. Este pregatit artistul de o noua relație, dupa desparțirea de Irina Baianț? Iata ce marturisiri emoționante a facut cantarețul despre momentele dificile prin care a trecut.

- Odata cu sezonul rece, si animalele salbatice au nevoie de mai multa hrana. Angajatii rezervațiilor naturale au inceput sa pregateasca tone de nutreturi. Fanul, porumbul si tescovina stau in depozite si sunt gata de a fi servite.

- Rectorul Universitatii Bucuresti, profesorul universitar Marian Preda, a declarat ca mediul universitar - cu referire, in mod special, la cel din cadrul UB - este pregatit pentru furnizarea resurselor de "cercetare, de inteligenta creatoare", pentru a da economiei Romaniei "mai multa inteligenta…

- Andreea Banica si a serbat fiul, pe Andrei Noah, care a implinit 4 ani. Andreea Banica a mai precizat ca in organziarea petrecerii, un sprijin de nadejde, i a fost si sotul ei, Lucian.Andreea Banica si a serbat fiul, pe Andrei Noah, care a implinit 4 ani. Cantareata si sotul ei, impresarul Lucian Mitrea,…