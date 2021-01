Stiri pe aceeasi tema

- Nici bine nu și-a luat un nou apartament, ca Bianca Dragușanu l-a și inaugurat așa cum se cuvine! Frumoasa blondina a dat o petrecere chiar la ea acasa, in locuința de lux, in care i-a uimit pe toți cu mișcarile ei de felina, in timpul dansurilor de senzație pe manele. Iata ce a sarbatorit superba diva!

- Distracția pare sa nu se mai termine pentru Bianca Dragușanu! Frumoasa blondina a intrat in 2021 in forța, ținand-o din petrecere in petrecere. Insa sa nu credeți ca se bucura de aceste momente singura, ci alaturi de... Gabi Badalau! Cei doi au dansat impreuna, in Dubai, pe melodiile cantate de Florin…

- „O familie pentru care meseria inseamna totul”, este o poveste pe care reprezentanții paginii de socializare a CNAIR doresc sa o faca cunoscuta. Pentru cei doi soți, impreuna cu fetița acestora, șantierul este a doua casa. „Povestea unei familii de ingineri este o inspirație pentru o Romanie intreaga.…

- O familie numeroasa din Iași a fost lovita de nenorocire, inainte cu zece zile de Craciun. Un accident tragic a smuls din sanul celor dragi o fetița de doar patru ani, care a ajuns la spital cu arsuri pe toata suprafața corpului. Cum a avut loc tragedia Miruna, o fetița de patru ani, a fost […] The…

- Ieri, 16 decembrie 2020, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de jos au fost sesizați de catre o femeie, de 36 de ani, din localitatea Șard, cu privire la faptul ca atat ea cat și copiii, ar fi fost agresați de catre concubinul ei. In urma aplicarii formularului de evaluare a riscului, fața de…

- Un apel telefonic le-a adus lucratorilor din cadrul Poliției Orașului Salcea informația ca mai multe persoane nu respecta condițiile impuse in contextul pandemiei cu coronavirus și au organizat o petrecere la domiciliu, in comuna Dumbraveni.Apelul a fost primit duminica, in jurul orei 18.00, pe ...

- Un apel telefonic le-a adus lucratorilor din cadrul Poliției Orașului Salcea informația ca mai multe persoane nu respecta condițiile impuse in contextul pandemiei cu Coronavirus și au organizat o petrecere la domiciliu, in comuna Dumbraveni.Apelul a fost primit duminica in jurul orei 18.00, pe ...

- A fost spectacol in toata regula in plina pandemie. Personajele principale au fost celebrii Dan Bittman, Mugur Mihaiescu și Radu Pietreanu. Astfel, ca liderul de la Holograf și cei de la ”Vacanța mare” au cantat la un chef facut in plina pandemiem intr-un loc care seamana mult cu un pub din Centrul…