Stiri pe aceeasi tema

- Vestea trista ca actorul Costin Marculescu s-a stins din viața fulgerator a venit ca un trasnet pentru toți cei care l-au cunoscut! Laurette, una dintre aproapiatele sale este in stare de șoc și nu-i vine sa creada ca barbatul a plecat mult prea rapid din aceasta lume.

- Romania are 19.255.302 locuitori, potrivit datelor de acum cateva minute. Daca este sa ne luam dupa ceea ce ne comunica autoritațile medicale, pandemie de coronavirus va pierde din importanța in momentul in care 66 la suta din populație ar fi contractat virusul. Adica cand 12-13 milioane de romani ar…

- „Cu adanc regret și nespusa durere, colectivul redacțional al ziarului Click!, din trustul de presa AdevarulHolding, anunța trecerea in neființa a colegei Alexandra Dobrescu. Inmormantarea va avea loc miercuri, 15 aprilie, incepand cu ora 14.00, la cimitirul Glina din județul Ilfov. Sincere și profunde…

- Uniunea Polonezilor din Romania anunța pe pagina sa de socializare ca astazi, 2 aprilie, se implinesc 15 ani de la trecerea in casa Domnului a Papei Ioan Paul al II-lea, nascut Karol Wojtyla, sfant al bisercii catolice, cel de-al 264 papa din istoria Bisericii Catolice. Dupa 456 de ani, a fost primul…

- CORONAVIRUS. Klaus Iohannis, președintele Romaniei, s-a adresat din nou populației la ora 16:00, la cateva ore dupa ce anunțase ca țara intra in regim de carantina totala. Șeful Statului a avut un discurs care i-a vizat in special pe managerii spitalelor din Romania, pe doctori, pe farmaciști și pe…

- Ramon Chicireanu, fost concurent al unei indragite emisiuni culinare, a murit, luni, la numai 37 de ani. A fost rapus de boala care curma in fiecare zi mult prea multe vieți, iar afectat de aceasta tragedie a fost și Dan Negru, care a filmat o emisiune alaturi de Ramon.

- Marcel Ciolacu, presedintele interimar al PSD, s-a filmat citind de pe foi un mesaj cu privire la investirea Guvernului Orban II. Desi critica actiunile liberalilor, Ciolacu face apel la proprii colegi din PSD sa mearga sambata la Parlament pentru a vota investirea guvernului."Dragi romani,…