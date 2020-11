Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in urma cu doua zile le-a transmis fanilor ca el și Raluca s-au desparțit, astazi, internauții l-au putut vedea in ipostaza de „barbat singur”! Cantarețul a reușit sa-i lase masca pe admiratori, aratandu-le cum strange o femeie celebra in brațe, la scurt timp dupa ce a anunțat divorțul de soție!

- In luna iulie, Anca Țurcașiu soca pe toata lumea cu anuntul pe care il facea pe pagina sa de Facebook. Indragita cantareata a explicat fanilor ca, dupa 22 de ani de casnicie cu Cristian Georgescu, cei doi au ales sa mearga pe drumuri separate. Acum, la cateva luni de la neasteptatul divort, aceasta…

- In urma cu o seara Pepe a facut un anunț care a zguduit lumea showbizului romanesc. Dupa un mariaj de opt ani cu Raluca, aceștia au decis sa divorțeze. Cantarețul a fost surprins in urma cu puțin timp de paparazzii Spynews, chiar in timp ce iși dedica toata atenția celor doua fetițe!

- Dupa Oana Zavoranu, controversatul Pepe mai bifeaza un divorț. Dupa numai 8 ani de casnicie cu Raluca, Pepe a anunțat, luni seara, divorțul pe cale notariala.”Vreau sa fac un anunț extrem de important pentru mine și cred ca și pentru voi. E trist, dar e adevarat. Eu alaturi de Raluca nu vom…

- Raluca (38 de ani) si Walter Zenga (60 de ani) divorteaza dupa 14 ani de casnicie. Si 17 de cand s-au cunoscut. Antrenorul care a pregatit-o ultima data pe Cagliari a confirmat informatia oferita in ultimele zile de presa. Italianul spune ca ruptura s-a produs cu mai mult timp in urma si ca actele de…

- Actorul Bradley Cooper, care a facut furori, alaturi de Lady Gaga, in filmul „A Star Is Born”, este in izolare de cateva luni si nici in prezent nu isi paraseste locuinta. El a facut cateva dezvaluiri.

- Perioada de „lockdown” din primavara acestui an i-a obligat pe foarte mulți oameni sa-și schimbe radical stilul de viața. Pe langa evidentele minusuri care au venit la pachet cu masurile anti-pandemie, anumite persoane au reușit sa se redescopere și uneori chiar sa se reinventeze. Pentru unii a fost…