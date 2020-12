Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a facut bilanțul anului 2020, in cadrul unui interviu pentru Antena Stars. Vedeta a vorbit despre cele mai recente intamplari nefericite din viața sa, desparțirea de Alex Bodi și dezamagirile provocate de foști prieteni. Bianca Dragușanu, durerile din spatele vieții aparent perfecte…

- Fratele Madalinei Manole trece prin momente cumplite, dupa ce și-a pierdut tatal, mama și sora! De mai bine de zece ani jumatate, Marian Manole are parte de cele mai triste sarbatori! Ce a declarat acum fratele ”fetei cu parul de foc” pentru Antena Stars?

- Artista Jo și Juno au trait o frumoasa poveste de dragoste timp de doi ani. La cateva luni dupa ce s-au desparțit, iar apoi au decis sa iși mai dea o șansa, cei doi au pus punct definitiv relației. Interpreta a facut declarații despre desparțirea lor și a spus ca a greșit atunci cand și-a afișat povestea…

- Whats Up este distrus de durere, dupa ce bunica lui s-a stins din viața. Vestea morții uneia dintre cele mai importante femei din viața artistului a fost data de logodnica acestuia. Alice a marturisit pentru Antena Stars ca vedeta trece acum prin momente cumplite.

- Satula pana peste masura de acuzațiile pe care i le aduce Oana Zavoranu, Oana Roman a dat carțile pe fața in platoul emisiunii ”Showbiz Report”, de la Antena Stars! Fiica fostului prim-ministru, mesaj ”subtil” pentru Oana Zavoranu, in direct! Care este, de fapt, relația vedetei cu Pepe?

- Președintele Consiliului Județean Timiș Alin Nica a hotarat amanarea alegerii celor doi vicepreședinți de la PNL și USR PLUS, dupa ce a avut o discuție cu Cristian Moș, președintele USR Timiș. Alin Nica a propus, zilele trecute, ca cei doi vicepreședinți, care vrea sa fie de la PNL și USR PLUS, sa fie…

- Zilele trecute, Brigitte scotea la iveala amanunte incredibile despre familia soțului ei. Tot atunci, vedeta a anunțat ca a luat o pauza și s-a desparțit de Florin Pastrama, pentru siguranța copiilor ei. Se pare ca vedeta a revenit la sentimente mai bune și incearca totuși sa iși salveze casnicia. Pentru…

- Valentin Jalba candideaza pe locul 6 pe lista USR PLUS de la Camera Deputatilor Timp de 10 ani a acumulat experienta in mediul corporativ si academic in mai multe tari ale Europei, iar acum ceva mai bine de un an a revenit definitiv in acasa, in Constanta Alaturi de colegii din USR PLUS spune ca poate…