Stiri pe aceeasi tema

- Pepe a batut-o pe Raluca Pastrama in public. Influențat de aburii licorilor bahice, artistul i-a facut soției o adevarata criza de gelozie care s-a terminat cu Raluca intinsa pe jos, in strada, cu fața tumefiata. Jurnaliștii de la Playtech.ro dau detalii șocante. „Pepe a batut-o pe Raluca…

- Pepe și Raluca Pastrama au decis sa iși spuna adio, dupa mai bine de șapte ani de casnicie. Și daca am crezut ca desparțirea va fi una amiabila și fara scandal, ei bine ne-am inșelat amarnic, pentru ca fosta soție a artistului a cerut un ordin de protecție impotriva tatalui copiilor ei!

- Divortul dintre Pepe si Raluca Pastrama a picat ca o bomba pentru showbiz-ul romanesc. Cei doi au decis sa se desparta dupa opt ani de casnicie, neintelegerile dintre cei doi fiind mai mari decat si-ar fi putut inchipui cineva vreodata. Acum, viata cantaretului este in prim plan, motiv pentru care au…

- Deputatul Claudiu Nasui scoate la iveala o serie de detalii halucinante. Acesta a vorbit despre planul parlamentarilor, de a ingreuna accesul romanilor la informațiile publice. Potrivit acestuia, romanii sunt vazuți doar ca niște persoane bune sa ”plateasca taxe și impozite”. „Inca o lovitura pe final…

- Doua clanuri din Maramureș si-au reglat conturile chiar in timpul unui botez, organizat vineri noapte in localitatea Ticau, orasul Ulmeni, scrie Adevarul. Scandalul s-a lasat soldat cu ranirea grava a unui tanar de 21 de ani, care a fost internat la spital dupa ce fratele sau a intrat cu mașina in el…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat ca, in perioada campaniei electorale, a fost asociata de adversarii sai politici cu fostii presedinti ai PSD Ion Iliescu, Adrian Nastase si Liviu Dragnea, ceea ce este "nedrept'' si ''incorect"."In loc sa vorbim despre poluare, sa vorbim…

- Doi tineri și-au carat pumni și picioare minute in șir, la iesirea din Dambovita Mall, in imaginile postate de ziarul Adevarul, o femeie intervine intre cei doi batauși și ii desparte.Scandalul a fost filmat de un barbat, iar dupa cum se pate vedea din filmuleț, cei doi trec rapid de la cearta la o…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, intrebata fiind daca nu s-a gandit sa isi dea demisia pentru ca tabletele nu vor ajunge la elevi la inceputul anului scolar, ca nu a luat in calcul acest lucru deoarece nu a realizat acea achizitie, ministerul punand…