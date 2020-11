Pepe, divorț cu ordin de protecție! Soția lui a solicitat ajutorul autorităților Recent solistul a spus intr-o emisiune de televiziune ca desparțirea de Raluca se va desfașura in cel mai discret și amiabil mod cu putința. Insa lucrurile nu vor sta chiar așa dovada solicitarea in instanța depusa de Raluca Pastrama pe numele lui Pepe, rol la Judecatoria sectorului 2, avand ca obiect emiterea unui ordin de protecție. Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecata, acțiune a fost inregistrata la Judecatoria sectorului 2, cu data de 20 noiembrie (reclamant- PASCU RALUCA FLORENTINA, parat-PASCU NICOLAE IONUT) Fosta soție a lui Ionuț ”Pepe” Pascu a decis sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul anului acesta, artista Andreea Balan (36 de ani) și actorul George Burcea (32 de ani) au confirmat ca s-au separat. Fosta pereche are impreuna doua fiice, Ella Maya (4 ani) și Clara Maria (1 an). In prezent, actorul formeaza un cuplu cu asistenta TV Viviana Sposub (22 ani). Cuplul s-a cunoscut…

- Ieri, 9 noiembrie, polițiștii de la Rurala Nasaud au emis un ordin de protecție provizoriu și au intocmit un dosar penal pentru violența in familie. Articolul Și-a batut soția. S-a emis ordin de protecție provizoriu apare prima data in Someșeanul.ro .

- Anunțul divorțului dintre Pepe și Raluca a zguduit showbiz-ul romanesc! Paparazzii Spynews.ro au fost pe faza și au surprins imagini exclusive cu soția artistului, in timp ce se... muta! Se pare ca frumoasa bruneta și-a gasit deja liniștea in brațele altcuiva.

- Un barbat din Baia de Arieș este cercetat de polițiști pentru violența in familie și distrugere. Pe numele sau a fost emis și un ordin provizoriu de protecție dupa ce și-ar fi agresat fosta concubina. Potrivit IPJ Alba, la data de 27 octombrie 2020, la Poliția Orașului Baia de Arieș s-a prezentat o…

- Polițiștii au emis pe numele unui barbat de 51 de ani, din municipiul Radauți, un ordin provizoriu de protecție pentru 5 zile, dupa ce acesta și-a snopit soția in bataie in centrul orașului.Polițiștii din Radauți au fost anunțați duminica la pranz ca o femeie este agresata de un barbat in centrul ...

- Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Farcașa au emis un ordin de protecție provizoriu impotriva unui barbat din Bicaz, reclamat ca iși agreseaza și amenința cu moartea soția și copiii, de la inceputul acestei luni. In urma completarii formularului de evaluare a riscului pentru violența in familie, polițiștii…

- Cei doi s-au casatorit in anul 2015 si au avut o nunta ca in filme, la care au participat aproximativ 700 de invitați. Și-au jurat iubire veșnica, insa acum au decis ca fiecare sa mearga pe drumuri separate. Se pare ca soția este cea care a decis sa puna punct casniciei și l-a chemat chiar…

- Maști de protecție pentru copii și cadrele didactice, viziere, substanțe necesare pentru dezinfecție in fiecare clasa, separatoare din plexiglas la fiecare banca și testari gratuite pentru toți copiii și intreg personalul școlilor din Sectorul 4.Toate aceste masuri speciale, menite sa previna…