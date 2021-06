Pepe, despre o nouă relație amoroasă: „Sunt în punctul în care mă simt iubit” La inceputul acestui an, Pepe (41 de ani) și Raluca Pastrama (28 de ani) au decis sa divorțeze . Cei spuneau la momentul respectiv ca s-au desparțit de comun acord. „In momentul de fața, fiind de comun acord, vom merge la notar. Nu exista niciun fel de proces, litigii sau alte speculații. Din punctul meu de vedere, nu exista un motiv major. Nu exista un motiv real, dar daca nu se mai poate, nu se mai poate. Ce putem sa facem? Am incercat, am facut tot posibilul. (…) Eu și Raluca comunicam foarte bine. Ne vedem zilnic. Copiii sunt in fiecare zi la gradinița și dorm și cu mine și cu Raluca. (…)… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

