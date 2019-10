Stiri pe aceeasi tema

- "Se toarna primul strat de asfalt pe autostrada Rașnov – Cristian", scriu reprezentantii DRDP Brasov in postarea cu imagini live de pe lotul de autostrada. Reprezentantii DRDP Brasov au anuntat inca de saptamana trecuta ca pe lotul Rasnov – Cristian din Autostrada Comarnic – Brasov ca primul…

- VISURI LA CHEIE. Petre, 80 de ani, este mama, tata și singurul sprijin din viața Isabelei, o fetița de 9 ani, abandonata de mama ei. Bunicul a crescut-o inca de cand aceasta avea doar cateva luni, intr-o casa din chirpici. VISURI LA CHEIE. "Am doi copii, un baiat și o fata, care nici nu știu…

- Colegele și prietenele Luizei Melencu și ale Alexandrei Maceșanu au povestit achetatorilor ce s-a intamplat inainte de dispariția fiecareia dintre ele. Tinerele au fost audiate la DIICOT, iar in urma declarațiilor familia Luizei a reacționat dur.

- Sapte membri CSM anunta, intr-un comunicat, ca solicita plenului si presedintei Lia Savonea sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu inregistrarile aparute in presa cu Viorica Dancila care le vorbeste colegilor de partid despre miza justitiei pentru ramanerea la guvernare.

- Zi importanta pentru Amalia Nastase. Vedeta o aniverseaza pe Emma, una dintre fetele pe care le are cu fostul sau soț, Ilie Nastase. Emma implinește 13 ani. Este o adolescenta foarte frumoasa, care seamana foarte bine cu mama ei. Cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale, Amalia Nastase a transmis un…

- Augustin Jianu, fost ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale in Guvernul Sorin Grindeanu, a anuntat miercuri ca se retrage din PRO Romania din motive personale, dar spune ca ramane in continuare "un simpatizant al lui Victor Ponta"."Cu parere de rau, din motive personale, am…

- Comertul online este in plina crestere in Romania, atat ca valoare, cat si ca numar de magazine, iar interesul de a intra in eCommerce este tot mai crescut in randul multor antreprenori care nu au mai avut o experienta anterioara in aceasta piata, asa...

- Șeful DSU, Raed Arafat, a spus, marți ca implementarea sistemului AML, care permite localizarea rapida a celor care suna la 112, costa sub un milion de euro, și nu aproape 30 de milioane de euro așa cum se vehicula in spațiul public, conform Mediafax.Este fals total (sistemul AML costa 28…