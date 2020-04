Pepe, afectat financiar din cauza coronavirusului. Artistul a rămas fără concerte şi afaceri Pepe trece printr-o perioada mai grea, fara concerte și fara alte activitați care, inainte de de coronavirus, ii aduceau venituri financiare frumoase. Artistul petrece acum mai mult timp alaturi de familie, alaturi de soția sa și de cele doua fiice, Rosa și Maria. Citește și: Afacerile vedetelor, la un pas de faliment din cauza coronavirusului. Pepe si-a inchis salonul Cantarețul se joaca alaturi de fiicele sale și le-a compus o piesa speciala. Mai mult decat atat, Pepe are timp sa faca reparații prin casa. In fiecare duminica artistul le canta fanilor pe canalul sau de Youtube… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

