Pepe a încălcat legea în noaptea de Înviere. Poliţiştii i-au dat amendă şi Lumină Sfântă Artistul nu a fost pe faza atunci cand voluntarii au imparțit lumina si asta deoarece sarbatorea ziua de naștere a soției sale, Raluca Pastrama. Astfel ca a așteptat sa se termine slujba de Inviere, dupa care s-a deplasat la biserica sa ia lumina, mai ales ca lacasul de cult era la doi pasi de locuinta sa. Citeste si Pepe, afectat financiar din cauza coronavirusului. Artistul a ramas fara concerte si afaceri Interpretul nu a avut nici declaratia pe propria raspundere asupra sa. Politistii care asigurau perimetrul din jurul bisericii l-au surprins pe strada dupa ora 0.00… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

