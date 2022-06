Stiri pe aceeasi tema

- Pepe, pentru a treia oara tata! Iubita lui a nascut! Yasmine Ody, iubita lui Pepe, a adus ieri pe lume un baiețel. Astfel, Pepe a devenit pentru a treia oara tata și este nespus de fericit. Bebelușul a venit pe lume chiar ieri, 7 iunie. Cei doi sunt extrem de discreți atunci cand vine vorba despre povestea…

- Este vestea momentului in lumea showbiz-ului romanesc! Pepe a devenit tata pentru a treia oara! Iubita lui, Yasmine Ody, a nascut in urma cu puțin timp. Se pare ca familia lor este in sfarșit completa, iar proaspatul tatic este in al noualea cer de fericire.

- Yasmine Ody va deveni mama pentru prima oara și il va face pe Pepe tata pentru a treia oara. Frumoasa bruneta este insarcinata in șapte luni și va naște un baiețel. Deși se ferește de luminile reflectoarelor, actuala partenera de viața a prezentatorului de la Te cunosc de Undeva a postat o imagine cu…

- Testele de inteligența cu probleme matematice au devenit, recent, virale pe rețelele sociale, iar internauții se intrec in raspunsuri și gasirea soluțiilor corecte, in mai puțin de 60 de secunde. In imaginea de mai sus se da o problema a unui elev de clasa a treia. In cat timp o poți rezolva? Cum se…

- Meciurile din etapa a treia a fazelor play-off si play-out ale Ligii I de fotbal au loc de vineri pana luni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 345 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.069 teste efectuate (din care 1.008 teste rapide). Din totalul persoanelor identificate pozitiv in ultimele 24 ore la nivelul județului…

- Pepe va fi tata pentru a treia oara și artistul a dezvaluit cum au reacționat fetițele sale cand au aflat ca vor mai avea un frațior. De fapt, Rosa și Maria urmeaza sa aiba doi frațiori, pentru ca și mama lor, Raluca, este insarcinata cu actualul iubit. Dupa divorțul de Raluca Pastrama, Pepe și-a refacut…