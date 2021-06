Stiri pe aceeasi tema

- Cine este noua iubita a lui Pepe In luna noiembrie a anului trecut, Pepe anunța pentru prima oara public desparțirea de Raluca Pastrama. In urma cu aproape 4 luni s-a pronunțat și divorțul, iar cei doi au devenit oficial liberi sa-și refaca viețile. Dupa aceasta perioada nu tocmai ușoara in plan personal,…

- Momentul mult așteptat de toata lumea a sosit! Pepe a oferit primele declarații oficiale despre relația cu Yasmine. Latino lover-ul s-a filmat alaturi de frumoasa șatena, in mașina și a dat carțile pe fața despre idila care ține prima pagina a tuturor tabloidelor. Cu toate ca nu a spus in mod clar ca…

- Costin Marculescu a fost uitat de prieteni, la parastasul de un an, conform Click.ro. Fosta iubita a regretatului actor, Cristina Canela, a facut acuzații grele catre familiei artistului, susținand ca nu ar fi fost invitata. Ba mai mult, aceasta a declarat ca rudele lui s-ar fi bagat mereu in relația…

- Regizorul Bobby Paunescu, in varsta de 46 de ani, și-a refacut viața la doi ani de la divorțul de Alice Peneaca. Omul de afaceri și mezzosoprana Andreea Ilie, in varsta de 36 de ani, traiesc o frumoasa poveste de dragoste. Artista a postat prima imagine impreuna, pe contul de socializare și a cofirmat…

- S-au iubit ca-n povești, cu toate ca nu s-au casatorit niciodata, iar desparțirea le-a batut la ușa dupa 25 de ani. Liliana Ștefan a facut destainuiri sincere dupa desparțirea de Dan Bittman și a declarat ca nu regreta absolut deloc separarea de tatal copiilor sai. Ce schimbari a facut fosta iubita…

- Am aflat cine e iubita lui Bogdan Mocanu. Dupa ce mai multe luni artistul a ținut-o pe partenera sa ascunsa și a incercat sa nu o arate fanilor pe cea de care s-a indragosit, acum Spynews.ro v-o prezinta pe Roxana, tanara cu care in aceste momente se afla in Dubai!

- Dima Trofim va deveni tata de fetița. Iubita lui, alaturi de care traiește o poveste de dragoste distcreta de mai bine de un an, ii va darui o fetița, care va veni pe lume in luna septembrie a acestui an. Artistul a facut primele declarații. „Nu mi-a fost ușor sa spun pentru ca emoțiile ma copleșeau.…

- Lino Golden nu poate trece peste desparțirea de Andra Ghinea? La asta s-au gandit miile de fani din intreaga țara, dar și de peste hotare ai artistului, in urma uneia dintre cele mai recente apariții de pe rețelele de socializare. Iata ce replica controversata a oferit cantarețul cand a fost intrebat…