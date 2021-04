Stiri pe aceeasi tema

- Pepe a facut show de senzație in aceasta seara la Te cunosc de undeva. Gala Latino l-a surprins pe artist „in pantofii” Marinei Voica, iar interpretarea lui a fost 1 la 1 cu personajul sau. Jurații s-au ridicat in picioare, iar Andreea Balan ramas fara cuvinte.

- In a noua ediție a sezonului al XVI-lea de la "Te cunosc de undeva!", Emilia Popescu se bucura nespus sa o interpreteze pe Adele in aceasta gala, fiind nerabdatoare sa urce pe scena pentru un moment emoționant.

- In a noua ediție a sezonului al XVI-lea de la "Te cunosc de undeva!", Emilia Popescu se bucura nespus sa o interpreteze pe Adele in aceasta gala, fiind nerabdatoare sa urce pe scena pentru un moment emoționant.

- Maratonul transformarilor continua, in aceasta sambata, de la ora 20:00, la Antena 1, cu o gala dedicata muzicii de dragoste. Surpriza serii va fii Radu Ștefan. Artisti unul si unul vor urca pe scena transforming show-ului in cea de-a noua editie Te cunosc de undeva!, care va fi deschisa de omul care…

- Zinaida Zilea este cantareața care a ajutat-o pe MirelaVaida sa castige a opta ediție a sezonului 16 "Te cunosc de undeva!".Tema show-ului de sambata seara a fost „Nunta”, iar vedetele s-au descurcat deminune pe scena, transformați in nume celebre din lumea muzicala.Gala cu numarul 8 din cadrul emisiunii…

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au caștigat cea de-a șaptea gala Te cunosc de undeva a sezonului 16 de la Antena 1. Cei doi s-au transformat in legendara trupa disco Ottawan, iar in urma punctelor obținute au ieșit invingatori in ediția de astazi.

- Aventura tranformarilor a continuat aseara la Antena 1, cu personaje pe masura concurentilor, muzica live și multa voie buna. Cea de-a doua gala a celui de-al 16-lea sezon al show-ului „Te cunosc de...

- Doar cateva ore ne mai despart de premiera noului sezon Te cunosc de undeva!, de la Antena 1. Printre concurenți, nimeni alta decat Mirela Vaida! Ce sacrificii a facut prezentatoarea de la Acces Direct pentru noul sezon al transformarilor? O va interpreta pe Shakira in prima ediție!