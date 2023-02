Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City, campioana de 8 ori a Angliei, ar putea fi depunctata sau chiar exclusa din Premier League, fiind acuzata de incalcarea de peste 100 de ori a fair-play-ului financiar. Manchester City ar putea fi depunctata sau chiar exclusa din Premier League, dupa ce a incalcat de peste 100 de ori…

- Parcurs de campioni pentru Arsenal! „Tunarii” au 50 de puncte dupa 19 etape, ca niciodata pe Emirates. Mikel Arteta a creat o echipa care poate cuceri titlul in Premier League din nou, dupa doua decenii. Saptamana trecuta, Pep Guardiola spunea ce are Arsenal și ce nu mai are Manchester City, echipa…

- Pep Guardiola (52 de ani), antrenorul campioanei Angliei, Manchester City, i-a atacat pe jucatorii sai, in ciuda faptului ca „cetațenii” au reușit o revenire spectaculoasa in fața lui Tottenham, intr-o partida restanta din runda cu numarul 7 din Premier League. ...

- Elevii lui Pep Guardiola parasesc surprinzator sferturile de finala ale Cupei Ligii Angliei - Carabao Cup, dupa ce Southampton s-a impus cu scorul de 2-0, asigurandu-și calificarea in semifinale.

- Pep Guardiola a oferit o reacție incredibila dupa retragerea lui Gareth Bale, la varsta de 33 de ani. Managerul lui Manchester City a avut un discurs superb la adresa fostului atacant și a declarat mai in gluma, mai in serios, ca acum galezul se va putea axa pe cariera de jucator de golf. Gareth Bale…

- Antrenorul echipei de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, sustine ca atacantul Erling Haaland nu a revenit la cea mai buna forma dupa accidentarea suferita recent, desi a marcat o dubla in meciul cu Leeds United (3-1), disputat miercuri in Premier League, conform Agerpres. Fii la curent cu…

- Leeds United - Manchester City, meci contand pentru etapa a 17-a din campionatul Angliei, este programat, miercuri, 28 decembrie, de la ora 22:00, pe Elland Road, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.