- Manchester City este oficial, incepand de astazi, campioana Angliei, dupa ce Manchester United s-a incurcat pe teren propriu cu West Brom, scor 0-1, și a pierdut orice șansa de a mai depași trupa lui Guardiola. "Cetațenii" au reușit aceasta performanța cu 5 etape inainte de final. City are 87 de puncte…

- Manchester City, echipa lui Pep Guardiola, va cuceri trofeul de campioana in Premier League, daca trece de Everton și Manchester United. "Fiecare succes ne aduce mai aproape de ținta", spune capitanul Vincent Kompany. Nimeni nu-i sta in cale lui Manchester City. Cu atat mai puțin Stoke, oricat de disperata…

- MANCHESTER CITY - CHELSEA LIVE. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. Partida din etapa a 29-a a PREMIER LEAGUE este LIVE VIDEO pe TELEKOM și ONLINE STREAM pe aplicație de la ora 18:00. Partida NU este transmisa de EUROSPORT. Inaintea meciului de duminica Manchester City - Chelsea, din etapa…

- Manchester City nu are rivala in Premier League, fiind lider detasat, cu un avans de 16 puncte fata de Manchester United, ocupanta locului doi in clasament. "Cetatenii" vizeaza al cincilea titlu din istorie, iar pentru a reusi aceasta performanta Pep Guardiola are la dispozitie un lot in valoare de…

- Manchester City, liderul autoritar al campionatului de fotbal al Angliei, a terminat la egalitate, 1-1, partida disputata in deplasare cu formatia Burnley, sambata, intr-o partida din cadrul etapei a 26-a a campionatului de fotbal al Angliei. Elevii antrenorului Pep Guardiola au dominat…

- Tottenham Hotspur a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Manchester United, intr-un meci din etapa a XXV-a a campionatului Angliei. Gazdele au deschis scorul in secunda 11, prin Christian Eriksen. Al doilea gol a fost marcat de Phil Jones de la United, in minutul 28,…

- Manchester City a pierdut ieri pentru prima data in actuala ediție a campionatului Angliei: 3-4 pe terenul lui Liverpool, in etapa a 23-a . A fost prima infrangere suferita de echipa lui Guardiola in Premier League, dupa 284 de zile (sau 30 de meciuri). Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, a devenit…