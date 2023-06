Stiri pe aceeasi tema

- Pep Guardiola a primit din partea Asociatiei antrenorilor din Premier League si English Football League (LMA) premiul pentru cel mai bun tehnician al anului, dupa ce a cucerit un nou titlu cu Manchester City, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Este pentru a treia oara cand Guardiola, 52 ani, a…

- Cotidianul L'Equipe scrie, luni, ca tehnicianul Pep Guardiola i-a dat un telefon lui Neymar. Antrenorul lui Manchester City ar fi vrut sa "vada starea de spirit" a atacantului brazilian, care se afla sub contract cu Paris Saint-Germain pana in iunie 2027.Sub contract cu PSG pana in 2027, Neymar,…

- Show total in fata stadionului Etihad. Imediat ce arbitrul meciului Nottingham Forest – Arsenal a fluierat sfarsitul meciului, tunarii fiind invinsi cu 1-0, fanii lui City au luat cu asalt stadionul Etihad. Fanii lui City i-au aratat lui Pep Guardiola cat de recunoscatori sunt ca le-a adus un nou titlu.…

- Manchester City a facut spectacol in returul cu Real Madrid și s-a calificat fara emoții in finala Champions League unde va infrunta Inter pe 10 mai. „Cetațenii” s-au impus cu 4-0, dar meciul a avut cateva momente tensionate, iar Kevin De Bruyne a urlat la Pep Guardiola. Antrenorul a explicat la conferința…

- Carlo Ancelotti a vorbit despre viitorul sau, dupa umilinta suferita de Real Madrid cu Manchester City, scor 0-4, din returul semifinalelor UEFA Champions League. „Galacticii” au iesit din cursa pentru apararea trofeului si castigarea pentru a 15-a oara a Ligii Campionilor. Pep Guardiola si-a luat revansa…

- Echipa engleza Aston Villa este gata sa ofere peste o suta de milioane de euro pentru doi jucatori: Ferran Torres (FC Barcelona) si Dusan Vlahovic (Juventus Torino), sustine cotidianul spaniol Marca in editia sa de vineri. Aston Villa s-a inteles deja cu Mateu Alemany, directorul sportiv de la FC Barcelona,…

- Antrenorul spaniol al echipei Arsenal Londra, Mikel Arteta, a asigurat luni ca este increzator in castigarea titlului in Premier League, desi "tunarii" au pierdut pozitia de lider in campionat in fata lui Manchester City, duminica, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Derby-ul din Premier League, dintre Manchester City și Arsenal Londra, jucat in etapa intermediara cu numarul 33, s-a incheiat cu victoria cetațenilor cu 3-1 (2-0), rezultat care ii aduce pe elevii lui Pep Guardiola foarte aproape de caștigarea titlului i