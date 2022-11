Pep Guardiola a fost la un pas sa devina selectionerul Braziliei! Actualul manager de la Manchester City ajunsese la un acord cu oficialii sud-americani, insa totul a picat in ultimul moment, salariul cerut de catalan fiind unul colosal. Pep Guardiola o pregateste pe Manchester City din vara lui 2016. Managerul catalan a scris istorie pe […] The post Pep Guardiola a fost la un pas sa devina selectionerul Braziliei! De ce au picat negocierile in ultimul moment appeared first on Antena Sport . The post Pep Guardiola a fost la un pas sa devina selectionerul Braziliei! De ce au picat negocierile in…