- Marea Britanie isi asuma riscul de a parasi UE "fara niciun acord" daca negocierile asupra Brexit continua sa treneze, a avertizat joi premierul irlandez, Leo Varadkar, inaintea unei intrevederi prevazute...

- Camera Lorzilor din Marea Britanie a adoptat luni un amendament la proiectul de lege privind Brexit-ul ce da parlamentului puterea de a impiedica guvernul sa paraseasca Uniunea Europeana in absenta unui acord cu Bruxellesul, relateaza AFP. Propunerea a fost adoptata cu 335 de voturi ''pentru''…

- Negocierile intre Canada si Marea Britanie pe tema unui acord comercial de amploare vor incepe imediat dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, afirma premierul Canadei, Justin Trudeau, citat de publicatia The Times. Justin Trudeau a afirmat ca iesirea Marii Britanii din Uniunea…

- Negociatorii Marii Britanii si Uniunii Europene pentru Brexit, David Davis, respectiv Michel Barnier, au anuntat luni ca au ajuns la un acord privind principiile generale, vizand perioada de tranzitie post-Brexit, relateaza site-ul postului BBC, citat de Mediafax. Perioada de tranzitie ...

- Un alt diplomat a minimalizat unele informatii potrivit carora progresele importante obtinute in negocierile cu Marea Britanie la sfarsitul saptamanii trecute au ajuns in punctul in care Londra poate incheia un acord de tranzitie dupa Brexit. Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis,…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat miercuri o rezolutie care prezinta un posibil cadru de asociere pentru viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa Brexit, potrivit unui comunicat de presa al PE. Rezolutia a fost adoptata cu 544 voturi pentru,…

- 'Nu dorim sa construim un zid', a afirmat Donald Tusk intr-o conferinta de presa la Luxemburg, unde si-a prezentat viziunea asupra viitoarei relatii cu Londra. UE 'doreste ca Regatul Unit sa devina prieten si partener apropiat si sa inceapa negocierile cu privire la viitor intr-un spirit deschis…