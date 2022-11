Penurie de ouă în Ungaria Ungaria se confrunta cu o oferta redusa de oua, dupa ce pretul aproape ca s-au dublat, in ultimul an. Probleme sunt și in alte țari, inclusiv in Romania, unde au fost semnalate sincope in aprovizionare in anumite perioade. Guvernul maghiar a decis sa plafoneze preturile oualor la nivelurile de la sfarsitul lunii septembrie, potrivit Mediafax. Executivul de la Budapesta a mai recurs la plafonari la alimente in luna ianuarie, ceea ce a provocat perturbari la nivelul ofertei, ducand la penurii, potrivit Daily News Hungary. Aprovizionarea cu oua devine tot mai dificila, in contextul in care din cauza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 30 de milioane de euro reprezinta mita pe care au dat-o PSD și PNL catre presa din Romania in ultimii doi ani. Cu banii dați catre presa guvernul ar fi construit un spital județean. In 33 de ani guvernul nu a construit nici un spital nou. Pe de alta parte partidele primesc subvenții publice…

- Guvernul a aprobat, vineri, proiectul de lege care instituie in Romania un produs paneuropean de pensii personale.Romanii care au contracte de munca in mai multe state UE vor putea opta pentru un produs personal de pensie, in aceleasi conditii si cu aceleasi costuri de reglementare ca in toate statele…

- Ambasadorii statelor membre ale UE au dat termen Ungariei pana pe 19 decembrie sa puna in practica reformele anticoruptie la care s-a angajat pentru a evita suspendarea fondurilor europene, au indicat miercuri surse diplomatice citate de AFP. Pe 19 decembrie ar urma sa fie examinate progresele inregistrate…

- Zeci de productii cinematografice vor fi prezentate publicului, in perioda 5-9 octombrie, in cadrul festivalului „ Zilele Filmului Maghiar „, care se desfasoara in 19 localitati din Transilvania . Zeci de filme vor rula intre 5 și 16 octombrie in cadrul Zilelor Filmului Maghiar / Filmtettfeszt 2022.…

- Operatorii rețelelor de gaze naturale din Bulgaria, Romania, Ungaria și Slovacia au propus suplimentarea aprovizionarii cu gaze naturale din Azerbaidjan catre Europa, a declarat președintele bulgar, Rumen Radev, conform Reuters.

- Operatorii rețelelor de gaze naturale din Bulgaria, Romania, Ungaria și Slovacia au propus suplimentarea aprovizionarii cu gaze naturale din Azerbaidjan catre Europa. Declarația este facuta de președintele Bulgariei.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat la inceputul ședinței de Guvern de miercuri, 14 septembrie, ca Executivul poate schimba „corpurile de iluminat care nu sunt eficiente”, in conformitate cu propunerile Comisiei Europene de a economisi energie.Virgil Popescu a marturisit ca el platește 120…

- Universitatea Cluj a anuntat, joi, ca noul antrenor al echipei este Eugen Neagoe (55 de ani). Acesta va debuta pe banca echipei ardelene la meciul din etapa a saptea a Superligii cu FC Voluntari, programat vineri, la ora 18.45. Neagoe ii succede lui Erik Lincar, care s-a despartit de nou-promobvata,…