Penuria de medicamente, boala industriei farmaceutice Intre tratamentele inovatoare vandute cu milioane de euro și penuria de molecule esențiale, cum ar fi antibioticele, modelul economic al industriei farmaceutice pune din ce in ce mai mult sub semnul intrebarii viabilitatea sa pe termen lung. Problemele recurente alimenteaza provocarile, inclusiv din partea companiilor producatoare: in primul rand, penuria, care crește de un deceniu […] The post Penuria de medicamente, boala industriei farmaceutice first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

