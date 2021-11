Pentru ziua de mâine vremea va fi predominant închisă Vineri, vremea va fi mohorata. Soarele va rasari la ora 07:31. In zonele joase și de deal temperaturile nu vor mai cobori sub pragul de 0 grade. La munte se vor inregistra precipitații mixte care se vor transforma in ninsoare, iar vantul va sufla cu unele intensificari. Dimineața se va inregistra ceața. Soarele va apune la ora 16:56. Temperaturile zilei se vor incadra intre 2 și 6 grade. Pentru weekend se vor arata și cateva raze de soare. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

