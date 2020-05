F. T. Au fost si vor mai fi multe reactii la actiunile jandarmilor prahoveni si nu numai ale lor, care prind – atentie, aproape in fiecare zi! – hotii de material lemnos. S-au aratat si se vor mai arata in continuare iritati destui care vor spune: „Dar p-aia care fura cu camioanele sau cu trenurile, nu-i vedeti?”. Partial le dam dreptate. 49 la suta este cum gandesc cei care striga ca se fura. 51 la suta dam dreptate jandarmeriei, politiei, reprezentantilor Directiei Silvice Prahova. De ce ?! Fiindca, potrivit unui comunicat de presa al Politiei Romane, in perioada 23 – 30 aprilie a.c., oamenii…