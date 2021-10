Pentru USR, Iohannis a devenit Werner 1. Vaccinarea e o lupta pierduta. Nu mai insistați cu vaccinarea! Aici nu mai e vorba despre medicina, nici macar despre propaganda, ci despre incapațanare și orgoliu. „Am zis ceva, nu ma sucesc”. Doar noi și bulgarii suntem sub 50% vaccinați, dar foarte departe de 50% – Romania 33%, Bulgaria 23%. Și printre ultimii cinci […] The post Pentru USR, Iohannis a devenit Werner first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medic Victor Eșanu, presedinte CFSMR, reacționeaza dupa ce premierul Florin Cițu i-a numit analfabeți funcțional pe romanii care nu se vaccineaza anticoronavirus. „Situația dezastruoasa in ce privește vaccinarea populației in Romania (doar Bulgaria are un procent de vaccinați mai mic) a devenit…

- Romania se afla la coada clasamentului privind rata imunizarii impotriva COVID-19, cu toate ca țara noatra are avantajul de a avea disponibile toate vaccinurile aprobate, spune medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, intr-o postare pe Facebook, care recomanda…

- Aproape trei sferturi dintre adulti sunt complet vaccinati impotriva Covid-19 in Uniunea Europeana, care este lider mondial in materie de vaccinari, dar Romania și Bulgaria sunt la coada blocului european.

- “Vaccinarea divide Europa” este titlul unui editorial din “New York Times”. Mai mult de 70% dintre europenii adulți sunt, in prezent, vaccinați cu ambele doze. Bulgaria și Romania au vaccinat, din pacate, mai puțin de o treime din populația adulta și dețin, impreuna cu Cehia, Ungaria și Polonia, recordul…

- Spania, cu 57,61 % din populatie vaccinata anti-COVID-19 cu schema completa, conduce lista Uniunii Europene cu cel mai mare numar de persoane imunizate, in afara de Marea Britanie si de statele membre in Asociatia Europeana a Liberului Schimb (AELS), potrivit datelor Universitatii

- Jumatate din populatia Uniunii Europene este de acum vaccinata cu schema completa impotriva COVID-19 insa Romania si vecina ei, Bulgaria, se afla la polul opus, la mare distanta de restul tarilor din UE, cu 25, respectiv 14 procente din populatie vaccinata.

- Mersul la mall in weekend ar putea fi condiționat de vaccinare, dupa cum a aratat Dan Barna intr-o declarație de presa. In interiorul coaliției sunt pregatite masuri pentru a stimula populația sa se vaccineze impotriva COVID-19, in contextul in care doritorii au devenit tot mai puțini in ultimele saptamani.…

- Vicepremierul Dan Barna a confirmat vineri, intr-o declarație de presa, ca in interiorul coaliției sunt pregatite masuri pentru a stimula populația sa se vaccineze impotriva Covid-19, in condițiile in care numarul de doritori a scazut constant in ultimele saptamani. „Am discutat in ședința coaliției,…